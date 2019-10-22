قطاع الدراسات العليا بألسن عين شمس يستعد لتنظيم منتدى البحث العلمي السابع للباحثين

يستعد قطاع الدراسات العليا و البحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس لتنظيم منتدى البحث العلمي السابع للباحثين الشباب بعنوان "الأدب و اللغة والترجمة من النظرية إلي الدراسات التطبيقية" ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية ، وذلك خلال الفترة من 16-18 مارس 2020 ، صرح بذلك الدكتور اشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث.



وأشار إلى أن تقديم ملخصات الأبحاث يجب أن يكون في موعد أقصاه ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ ، علي أن تقدم الأبحاث كاملة في موعد أقصاه ٣٠ من أبريل ٢٠٢٠ ، موضحا أنه فى إطار تطوير المسيرة البحثية لكلية الألسن، وخروجًا عن انحصار الأبحاث العلمية فى الإطار النظري البحت، ومواكبةً للاتجاه التطبيقي للعلوم المختلفة الذي يسود البحث العلمي على مستوى العالم، تعقد كلية الألسن "منتدى شباب الباحثين في الأدب واللغة والترجمة من النظرية إلى الدراسات التطبيقية" فى الفترة من 16-18 مارس 2020.



ولفت إلي أن المنتدى يسعى إلى إتاحة الفرصة أمام شباب الباحثين للتعرف على أهمية الدراسات التطبيقية، باعتبارها التوجه البحثي الرئيس للدولة والجامعة، مما يؤدي إلى تسهيل انفتاح الباحثين الجدد في الأدب واللغة والترجمة على المجالات التطبيقية في تلك التخصصات؛ ومن ثم جذب شباب الباحثين إلى موضوعات بحثية تطبيقية ترتبط بالاحتياجات الفعلية للمجتمع. وفى هذا الإطار، يدعو المنتدى مجموعة متميزة من الأكاديميين والمتحدثين من تخصصات علمية متنوعة لمناقشة مجالات البحث التطبيقي في الأدب واللغة والترجمة .