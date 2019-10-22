بـ القفطان المغربي.. سمية الخشاب تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وهي ترتدي القفطان المغربي، ما ابرز من أنوثتها وأناقتها بشكل ساحر.



وارتدت سمية الخشاب قفطانا طويلا باللون البيبي بلو، مزينا ببعض التطريزات باللون السيلفر، وبأكمام طويلة وبقطعتين، ومزينا بحذام من نفس لون الفستان، وهو ما ابرز من رشاقتها.



وقامت مصففة الشعر غالية ماج برفع شعر سمية الخشاب إلى الاعلي بطريقة بسيطة، وغير متكلفة، حيث قامت بعمله ذيل حصان، وتركته مفرودا بشكل انسيابي وناعم.



واختارت سمية الخشاب بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث ابرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع السموكي ايز الأسود، وهو ما ابرز من جمال عينيها مع وضع احمر شفاه باللون الكشميري.



وأكملت الخشاب إطلالتها ببعض الاكسسوارات الناعمة، حيث اختارت تاجا باللون الفضي على شعرها، وهو ما ابرز من انوثتها، وأناقتها.



وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..