حرقهم أحياء.. طفل يشعل النيران في منزله ويقتل 5 أفراد من عائلته

تلقى طفل في الـ9 من عمره من ولاية إلينوي الأمريكية، خمس تهم بالقتل؛ لتسببه في حريق أودى بحياة العديد من أقاربه.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك دايلي نيوز" الأمريكية، اندلع الحريق المميت ليلة 6 أبريل في منزل بقرية جولد فيلد الواقعة في إلينوي، أثناء نوم عائلة الطفل الذي يدعى كايل، وحينها لم يتمكن أحد من النجاة سوى الصبي ووالدته كاتي ألوود.





وكان من بين ضحايا الحريق أطفال إلوود الآخرين، وهم دايمان وول البالغ من العمر عامين، وأرييل البالغ عاما واحدا؛ وجدتها كاثرين مواري، 69 عامًا؛ وخطيبها، جيسون وول البالغ من العمر 34 عامًا؛ وابنة اختها روز البالغة من العمر عامين.





وذكرت الصحيفة أنه ليس من الواضح كيف بدأ الحريق بالضبط، لكن السلطات ألقت القبض على ألوود البالغ من العمر 9 سنوات بسبب هذه القضية.





وفي وقت سابق من هذا الشهر، وجهت إليه خمس تهم بالقتل من الدرجة الأولى، وثلاث تهم بإشعال حريق متعمد، مع ادعاء النيابة أنه أشعل النار عن عمد.





وخلال محاكمته، يوم الاثنين الماضي، في محكمة الأحداث في مقاطعة وودفورد، قرأ القاضي تشارلز فيني جميع التهم الموجهة إلى الصبي، قائلًا إنه ارتكب جميع جرائم القتل من الدرجة الأولى وأنه أشعل النار في مقر إقامته، ولكن الصبي لم يفهم أي من تلك التهم.