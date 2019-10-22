بعد كارثة سيل 2016.. سوهاج تستعد للسيول بسدود وبحيرات صناعية.. تنفيذ خطط الدعم بالمعدات والإمكانيات اللازمة وقت الأزمة ..صور

- سوهاج تستعد للسيول بسدود وبحيرات صناعية

- تشكيل غرفة عمليات بمدينة ساقلته للربط بين غرفة عمليات المحافظة

- 22 مخرًا طبيعيا وصناعيا للسيول

- تنفيذ خطط الدعم بالمعدات والإمكانيات اللازمة





استفادت محافظة سوهاج من كارثة سيول عام 2016 والتي خلفت وراءها دمارا كبيرا وهدمت منازل وشردت أسر، ولولا تدخل القوات المسلحة لمجابهة الكارثة لكانت المصيبة كبيرة، وحدثت مجاعة لسكان القرى التي تضررت بسبب عزلتهم عن القري المجاورة.



محافظة سوهاج استفادت من الدرس، أنهت العديد من المشروعات لمواجهة السيول المحتملة بإنشاء عدد من السدود والبحيرات الصناعية وبخاصة في المناطق الشرقية للمحافظة والتي اجتاحتها السيول في السنوات السابقة.



المشروعات المنفذة في مدينة ساقلته



أعلنت مدينة ساقلته،عن تشكيل غرفة عمليات للربط بين غرفة عمليات المحافظة لمتابعة الموقف على مدار اليوم، وتم تدعيم الحملة الميكانيكية بسيارة سحب وضخ على أعلى مستوى، وتم التنسيق مع القطاع الخاص للاستعانة بالمعدات الخاصة فى حالة وقوع أزمة.



وفي قرية الحاجر والتي دمرتها سيول 2016، تم إنشاء بحيرة صناعية عملاقة، وسدين، البحيرة تتسع لمليون و400 متر مكعب مياه وتعد البحيرة من اهم المشاريع لأنها تعطي فرصة زمنية للمسئولين للتعامل مع السيول قبل ان تتخطي المياه السد.



وساقلته بها 5 مخرات سيول، من أهما وأخطرها مخر قرية الحاجر، الذي جرفت سيوله السد المنفذ ودمرته لتغرق المياه 4 قري بسبب انهيار السد، وقد بلغت التكلفة للبحيرة والسدين، 22 مليون و400 ألف جنيه.



أماكن مخرات السيول في سوهاج



يوجد 22 مخرًا طبيعيا وصناعيا للسيول فى مراكز دار السلام وأخميم وساقلته وطهطا وطما، بينها سد حماية جديد وبحيرة صناعية بمنطقة مخرات السيول بقرية الحاجر بمركز ساقلته، مخر سيل الكوثر، ويمر بمنطقة حى الكوثر يبلغ طوله حوالى 3 كيلو و 700 متر، يصب فى مخر سيل السلامونى.



ومخر سيل السلامونى يمر بقرية السلامونى بمركز أخميم، يبلغ طوله حوالى 2 كيلو و135 مترًا، يصب فى ترعة السلامونى، ومخر سيل أولاد سلامة يمر بقرية أولاد سلامة بمركز المنشأة يبلغ طوله حوالى 2 كيلو متر و200 متر، يصب فى مصرف سوهاج الرئيسى.



ويوجد مخر سيل رقم "1" يمر بقرية عرب العطيات القبلية بمركز دار السلام، يبلغ طوله حوالى 900 متر يصب فى المصرف القاطع، ومخر سيل رقم "2" يمر بقرية البلابيش بمركز دار السلام يبلغ طوله حوالى 880 مترًا.



وهناك مخر رقم "3" يمر بقرية عرب الصبحة بمركز دار السلام، يبلغ طوله حوالى 790 مترًا، يصب فى المصرف القاطع، ومخر سيل رقم "4" يمر بقرية عزبة رضوان بمركز دار السلام، يبلغ طوله حوالى 885 مترًا، ومخر سيل رقم "5" يمر بقرية عرب العطيات البحرية يبلغ طوله حوالى 1300 مترًا.



ومخر سيل رقم 6 يمر بقرية عرب العطيات البحرية بمركز دار السلام، ومخر سيل المصرف القاطع يمتد من البلابيش جنوبًا حتى نجوع مازن شمالًا بمركز دار السلام، يبلغ طوله حوالى 16 كيلو و 700 مترًا، ومخر سيل نجوع مازن يمر بنجوع مازن بمركز دار السلام يبلغ طوله حوالى 1.750 كيلو متر يصب فى ترعة نجع حمادى الشرقية.



استعدادات المحافظة للسيول



وأعلن الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، منذ عدة أيام عن رفع درجة الاستعدادات إلى الدرجة القصوى، بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمة، استعدادا لاستقبال موسم الشتاء، مؤكدا على جاهزية مخرات السيول بنطاق المحافظة.



وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع كل من "الصحة، والإسعاف، والحماية المدنية، والمرور، والري، وشركة المياه، والكهرباء"، للاستعداد والتدخل الفورى فى حالة حدوث أى طارئ، وسرعة التعامل معها وتم وضع الخطط البديلة، والتأكد من توافر جميع المستلزمات، واتخاذ الإجراءات اللازمة المسبقة فى إدارة الأزمات، استعدادا لفصل الشتاء.



كما تم التأكد من جاهزية الطرق الواقعة فى مساراتها المخرات، وحددت مديرية الرى كافة مسارات مخرات السيول، والتأكد من خلوها من الحشائش والمخلفات وأية عوائق أو تعديات تمنع سريان الماء بها، وتم تطهير شبكات الصرف والمجارى المائية وإزالة كافة المخلفات بها، ووضع برنامج للتصرفات يتناسب مع تلك الفترة، للتخفيف عن شبكتى الترع والمصارف، والتنسيق مع المحافظات المجاورة، لتنفيذ خطط الدعم بالمعدات والإمكانيات اللازمة لمواجهة الأزمة حال حدوثها.

