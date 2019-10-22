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محافظات

شاهد.. محافظ القاهرة وسط مياه الأمطار ويوجه بإزالتها فورا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:45 م
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
ترجل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، في الشارع وسط مياه الأمطار؛ لتحديد أماكن تجمع المياه، والاستماع إلى شكاوى المواطنين.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء، برفع حالة الاستعداد والتيقظ للتعامل مع مياه الأمطار.

وأوضح المحافظ، أثناء تفقده محور صلاح سالم؛ لمتابعة رفع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار المتوسطة التي تعرضت لها القاهرة ظهر اليوم، أن جميع رؤساء الأحياء متواجدون بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع عبر التنسيق مع فروع شركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية، مع الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ، وتنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوره والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل و مطالع الكبارى والأنفاق والمناطق الساخنة والمرصودة مسبقًا وتمركزها مدعمة بفرق إنقاذ إلى جانب هذه النقاط.

وأكد أن الشفاطات متوافرة بالأحياء والمتحركة بنطاق كل حى لإزالة أى تجمعات مائية بالمحاور والأنفاق ومطالع ومنازل الكبارى بما لا يؤثر على انتظام الحركة المرورية وغلق الشوارع .

وذلك عن طريق التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان والغرف التابعة لتلك الجهات المختلفة للاستجابة السريعة لأية بلاغات من خلال أرقام 23912136 ، 23907141 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة.

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