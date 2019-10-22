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حوادث

النائب تامر الشهاوى : الأمطار أغرقت القاهرة وطالبت كافة الجهات بسرعة حل الأزمة ومحاسبة الجهات المقصرة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:53 م
امطار القاهرة
امطار القاهرة
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قال النائب تامر الشهاوى عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الأجتماعى فيس بوك أن الأمطار أغرقت القاهرة

وتابع أن نتيجة متابعة الحالة داخل قطاع دائرة مدينة نصر بعد هطول الأمطار بكثافة اليوم الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ عن إرتفاع منسوب المياه بشكل غير مسبوق وما ترتب على ذلك من حاله شلل مرورى كامل

وأكد أنه أخطر رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة ومدير أمن القاهرة بسرعة التحرك لمواجهة الأزمة المتكررة منذ عدة سنوات

وأشار أنه سبق التنبيه بذلك عدة مرات فى مخاطباته مع كافة الجهات التتفيذية بأنه من الضرورة الملحه تجهيز البنية التحتية للتغيرات المناخية وسأتقدم بأجراءات برلمانية عاجله للوقوف على أسباب هذا التقصير
النائب تامر الشهاوى : الأمطار أغرقت القاهرة وطالبت كافة الجهات بسرعة حل الأزمة ومحاسبة الجهات المقصرة
النائب تامر الشهاوى : الأمطار أغرقت القاهرة وطالبت كافة الجهات بسرعة حل الأزمة ومحاسبة الجهات المقصرة
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