هربًا من الصين..آبل تبدأ بيع نسخ iPhone XR مصنوعة فى الهند

بدأت شركة آبل الأمريكية بيع نسخ من هاتفها iPhone XR مصنوعة فى الهند، بعدما كان يقتصر تصنيع هواتفها فى مصانعها المتواجدة فى الصين فقط.



وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، كان الهاتف يتم بيعه فى العام الماضى مقابل 77 ألف روبية هندية، إلا أنه الآن أصبح مقابل 50 ألف روبية، ما يعنى خفض رقم كبير من قيمة سعره الأصلى.



بينما يبلغ سعر الهاتف نسخة 64 جيجابايت حوالى 45 ألف روبية، ما يعادل 10.300 جنيه مصرى.



يذكر أن هذه ليست المرة الأولى لتصنيع هواتف آبل فى الهند، حيث سبق ذلك تصنيع إصدارات 6s وSE و 7.