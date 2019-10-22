Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

هربًا من الصين..آبل تبدأ بيع نسخ iPhone XR مصنوعة فى الهند

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:56 م
iPhone XR
iPhone XR
Advertisements
كريم جمال
بدأت شركة آبل الأمريكية بيع نسخ من هاتفها iPhone XR مصنوعة فى الهند، بعدما كان يقتصر تصنيع هواتفها فى مصانعها المتواجدة فى الصين فقط.

وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، كان الهاتف يتم بيعه فى العام الماضى مقابل 77 ألف روبية هندية، إلا أنه الآن أصبح مقابل 50 ألف روبية، ما يعنى خفض رقم كبير من قيمة سعره الأصلى.

بينما يبلغ سعر الهاتف نسخة 64 جيجابايت حوالى 45 ألف روبية، ما يعادل 10.300 جنيه مصرى.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى لتصنيع هواتف آبل فى الهند، حيث سبق ذلك تصنيع إصدارات 6s وSE و 7.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخيرًا.. تعرف على مواصفات وسعر آيفون 11 .. الأقوى فى تاريخ هواتف آبل .. فيديو وصور

تخفيضات بالجملة.. أسعار هواتف 11 iphone الجديدة في مصر

انسى iPhone 11.. واشترى iPhone 8 أو iPhone XR أفضل بكثير

فرصة.. اشتري iPhone XR بـ 5000 جنيه.. تعرف على السر

iPhone 11 الجديد بـ 54 ألف جنيه لهذا السبب.. صور

شاهد.. iPhone 11 Pro بـ 500 ألف جنيه مصنوع من الذهب والألماظ

ترشيحاتنا

الأهلي ينتصر.. تأجيل مباريات الدوري بالكامل واتحاد الكرة في مأزق .. تفاصيل

فساتين مبهرة.. ملكات العالم في طوكيو.. من الأجمل؟

سفارة مصر بالكويت: سلمنا الخارجية الكويتية ما يثبت اختلاق واقعة الاعتداء على مواطن بالقنصلية

اتحاد الكرة يدرس إقامة مباراة الأهلى والزمالك فى هذا الموعد

بعد أحداث لبنان.. MBC مصر تكشف مصير حلقات The voice

أريد العودة إلى مصر.. نجم الأهلي السابق يكشف سبب فشل انضمامه إلى بيراميدز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ القفطان المغربي.. سمية الخشاب تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

صور.. مياه الأمطار تغرق القاهرة ونفق العروبة وتوقف الحركة المرورية

مبادرة سكن كريم تصل قنا.. وصلات مياه وصرف لـ4040 منزلا..صور