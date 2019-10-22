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رياضة

البداري يفوز على قنا الرياضي في ثاني جولاته

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:48 م
الفريق الأول بنادي
الفريق الأول بنادي البدارى
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رباب الهوارى
حقق الفريق الأول بنادي البدارى، الفوز على فريق قنا الرياضي بنتيجة 2 /1 في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم علي ملعب قنا الرياضي في ثانى جولات الموسم الجديد بدورى القسم الثالث.

سجل لفريق البدارى علي مهران ومصطفي عواض ولفريق قنا سجل الهدف اللاعب الأمين محمد علي لينتهي اللقاء بنتيجة 2 /1 للبدارى.

وقال محمودالعربي، مدير إداري نادي البداري لـ"صدى البلد"، إن الفريق قدم مستوى متميزا أمام فريق محترم وقوى مثل فريق قنا الرياضي وقدم الشكر للاعبي الفريق علي تحقيقهم الفوز خارج ملعبهم.

ووعد جماهير أسيوط بتحقيق حلمهم والصعود للقسم الثانى.

وأشار إلى أن فريقه سيلاقي في الجولة القادمة فريق المراغة بملعب البداري .
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