بـ 3 جنيهات.. ضيفي هذه المادة للشامبو لتطويل الشعر

تحلم كل امرأة بالشعر الصحي القوي والطويل، ويلجأن لاستخدام بعض منتجات الشعر الجاهزة لكنها تكون غالية الثمن، وقد تكون هناك أسباب صحية وراء توقف الشعر عن النمو، ويحتاج إلى فحص طبي لتشخيصه بدقة وعلاج المشكلة .





وبشكل عام هناك الكثير من الوصفات و الطرق الطبيعية الأمنة على الشعر تساعد على إطالته في وقت سريع، وكذلك تغذية الشعر لها دور مهم في حالته وصحته، فهو يحتاج لمزيد من المعادن و الفيتامينات التي تجعله ينمو بشكل سريع وتقويه من الجذور وتمنع تساقطه .





نصح موقع Glowpink بتجربة حبوب حمض الفوليك الجاهزة والتي تباع في الصيدليات، واستخدامها لتطويل الشعر خلال شهر، وذلك من خلال وضع شريط من حمض الفوليك " سعره 3 جنيهات بالصيدلية" وإذابته في علبة الشامبو الخاصة بك، واتركيها ليلة كاملة ثم ابدأي في استخدامه اليوم التالي، والأفضل استخدام هذا الشامبو مرتين أسبوعيًا وعدم غسل الشعر أكثر من ذلك .



