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أخبار البلد

السفير البريطاني عن رفع بلاده حظر السفر إلى شرم الشيخ : يوم مُوفق

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:00 م
عودة الطيران البريطاني
عودة الطيران البريطاني الي شرم الشيخ
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محمود نوفل
أكد السفير البريطاني بالقاهرة ، جيفري آدمز، أن رفع المملكة المتحدة قيود الطيران على شرم الشيخ جاء عقب التعاون الوثيق بين خبراء أمن الطيران البريطانيين والمصريين.

ووصف السفير البريطاني بالقاهرة قرار رفع حظر الطيران البريطاني عن شرم الشيخ بأنه يوم مُوفق.

وأوضح " آدمز " أن الاستمرار ما بين لندن والقاهرة في مجال أمن الطيران هو المفتاح لسلامة وأمن المسافرين، والتى تظل على رأس أولويات الدولتين.

وكانت السلطات البريطانية أعلنت رفعها لقيود السفر عن الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ في مصر، حيث أبلغت الحكومة البريطانية شركات الطيران اليوم بأنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ الدولي.

وقال وزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور أندرو موريسون :"لقد كانت المملكة المتحدة واضحة بأنه سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ عندما يسمح الوضع الأمني بذلك وسنواصل العمل عن كثب مع شركائنا في مصر وشركات الطيران التي تخطط لاستئناف الرحلات في المستقبل.
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