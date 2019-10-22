كلوب يكشف موقف محمد صلاح من مباراة جينك.. ورد فعله بعد ترشيحه للكرة الذهبية

استقل فريق ليفربول الانجليزي الطائرة المتجهة لـ بلجيكا من أجل خوض مباراة الفريق أمام جينك البلجيكي لقطع خطوة مهمة نحو التأهل إلى دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وتحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول للموقع الرسمي للريدز عن ترشح محمد صلاح ورفاقه للفوز بجائزة الكرة الذهبية قائلًا:" لست متأكدًا بالضبط، ولكن من بقى من لاعبين لم يترشح، إنه أمرًا رائعًا".



وتابع :" لقد تلقينا الكثير من الإشادات بسبب ما قدمناه الموسم الماضي، وهذا أمر رائع وهو ما يستحقه الأولاد للموسم الذي لعبوه العام الماضي".



وعن إصابة محمد صلاح قال: "من الرائع أن ترى صلاح بحالة جيدة، لقد عاد للتدريبات والفريق كله بحالة رائعة".



ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز على جينك البلجيكي، في مباراة الغد، لقطع خطوة مهمة نحو التأهل إلى دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



ويحتل نابولي صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، ويحل ليفربول ثانيا بـ 3 نقاط، بفارق الأهداف عن سالزبورج صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد جينك في المركز الأخير بنقطة وحيدة.