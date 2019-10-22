من الباب للشباك .. كارمن سليمان تتألق فى إطلالة كاجول.. شاهد

شاركت كارمن سليمان، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة كاجول أنيقة وجذابة.



وعلقت على الصورة قائلة " من الباب للشباك رايحة وجاية..تحبوا تسمعوا أغاني أية فى مهرجان المؤسيقى العربية يوم ١١ نوفمبر؟".



وظهرت كارمن سليمان وهي جالسة بجانب الشباك ببدي أسود وبنطلون أبيض، وانتعلت حذاء رياضي باللون الابيض، ولم تتكلف في وضع الميكب واكتفت بجمالها الطبيعي لإبراز انوثتها.



واعتمدت كارمن سليمان على تسريحة شعر بسيطة، فتركت شعرها البني منسدلًا على كتفيها بطريقة جذابة، وإرتدت سلسة وخاتم رقيق لإكمال إطلالتها.