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أخبار العالم

تعطيل الدراسة في لبنان لحين إشعار آخر

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:01 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت وزارة التربية والتعليم في لبنان، اليوم الثلاثاء، وقف الدراسة في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة حتى اشعار آخر.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، أكرم شهيب، قوله في بيان، إنه "بسبب الاستمرار في إقفال الطرقات نعلن عن إقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة بدءا من غد الأربعاء حتى إشعار آخر".

وتشهد لبنان تظاهرات حاشدة احتجاجا على زيادة الضرائب والفساد الحكومي وسوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
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