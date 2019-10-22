Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خالد القماش يوضح حقيقة مفاوضات قيادة الإسماعيلي خلفا لميودراج يسيتش

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:30 م
خالد القماش
خالد القماش
Advertisements
حبيبة معتز
نفى خالد القماش المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، التقارير الأخيرة التي أكدت اقتراب توليه القيادة الفنية للدراويش خلفا للمدرب الصربي ميودراج يسيتش.

وشارك القماش في فعاليات الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي التي انعقدت اليوم الثلاثاء، وانتهت بموافقة الأعضاء علي الميزانية وجدول الأعمال.

وقال خالد القماش في تصريحات خاصة لصدي البلد : " لم يعرض علي حتي الآن تولي تدريب النادي الإسماعيلي، ولم يتصل أحد بي فهذا الكلام عار تماما من الصحة، ففريق الإسماعيلي لديه مدير فني محترم نتمني له التوفيق والنجاح".

وأكد الكابتن القماش في تصريحاته الخاصة : " إذا عرض علي تدريب الفريق سأوافق علي الفور فالنادي الإسماعيلي بيتي الذي تربيت فيه وله أفضال كثيرة علي كل أبنائه ولاعبيه".

جدير بالذكر أن النادي الإسماعيلي يستعد بقوة لمباراة الجزيرة الإماراتي، التي ستقام غدا الأربعاء علي ملعب الإسماعيلية، في إطار منافسات ذهاب دور 16 من البطولة العربية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صائد بطولات.. السيرة الذاتية لـ الصربى ميودراج مدرب الإسماعيلي الجديد

للوقوف على نقاط القوة والضعف.. أول طلبات الصربي يسيتش من الإسماعيلي

الانضباط والجاهزية.. تفاصيل تعرف جلسة مدرب الإسماعيلي يسيتش مع اللاعبين في مران اليوم

تعرف على طلب الناظر من يسيتش في الإسماعيلي

الإسماعيلي يستغنى عن مدرب أحمال الفريق بناء على طلب بيسيتش

القماش: رفضت العودة للإسماعيلي كمدرب مساعد.. وأوافق في حالة وجود مدير فني كبير

ترشيحاتنا

علاء ميهوب آخر من يعلم.. ننشر كواليس الإطاحة بعندليب الأهلى من الترسانة

قرار جديد من الأهلي بشأن رمضان صبحي

مذيعة سعودية تثير الجدل بعد المطالبة بتخصيص مكان للعب داخل المساجد

انتشار المعدات.. القاهرة ترفع حالة الطوارئ لمجابهة الأمطار

سفارة مصر بالكويت: سلمنا الخارجية الكويتية ما يثبت اختلاق واقعة الاعتداء على مواطن بالقنصلية

بـ وصلة رقص.. إيمان العاصي تشعل السوشيال ميديا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شلل مروري.. القاهرة تدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار ..صور

الميه غرقت العربيات والكهرباء مقطوعة .. جهاز مدينة العبور خارج نطاق الخدمة .. صور

بـ القفطان المغربي.. سمية الخشاب تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد