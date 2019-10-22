خالد القماش يوضح حقيقة مفاوضات قيادة الإسماعيلي خلفا لميودراج يسيتش

نفى خالد القماش المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، التقارير الأخيرة التي أكدت اقتراب توليه القيادة الفنية للدراويش خلفا للمدرب الصربي ميودراج يسيتش.



وشارك القماش في فعاليات الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي التي انعقدت اليوم الثلاثاء، وانتهت بموافقة الأعضاء علي الميزانية وجدول الأعمال.



وقال خالد القماش في تصريحات خاصة لصدي البلد : " لم يعرض علي حتي الآن تولي تدريب النادي الإسماعيلي، ولم يتصل أحد بي فهذا الكلام عار تماما من الصحة، ففريق الإسماعيلي لديه مدير فني محترم نتمني له التوفيق والنجاح".



وأكد الكابتن القماش في تصريحاته الخاصة : " إذا عرض علي تدريب الفريق سأوافق علي الفور فالنادي الإسماعيلي بيتي الذي تربيت فيه وله أفضال كثيرة علي كل أبنائه ولاعبيه".



جدير بالذكر أن النادي الإسماعيلي يستعد بقوة لمباراة الجزيرة الإماراتي، التي ستقام غدا الأربعاء علي ملعب الإسماعيلية، في إطار منافسات ذهاب دور 16 من البطولة العربية.