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رياضة

تدريبات تأهيلية فى الجيم لحسام عاشور بالأهلي

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:08 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أدي حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

ويخضع عاشور، لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لكدمة قوية في الركبة خلال مران الفريق، وأدى جلسة الجيم اليوم تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

وخاض الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.

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