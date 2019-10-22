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رياضة

دوري أبطال أوروبا.. التعادل يحسم الشوط الأول بين أتلتيكو مدريد وبايرن ليفركوزن

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:20 م
صدى البلد
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أحمد هاني
سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول بين أتلتيكو مدريد وضيفه باير ليفركوزن الألماني في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفرض الأتليتي سيطرة على مجريات الشوط الأول وسط دفاع من الضيوف عجزت كتية ديجو سميوني في الوصول إلى الشباك طوال الـ 45 الأولي.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويأتي باير ليفركوزن رابعًا دون أي نقاط، في المجموعة التي تضم يوفينتوس الإيطالي.

وفي مباراة أخرى، تعادل فريق شختار دونيتسك الأوكراني بهدف لمثله أمام زينيت بطرسبورغ الروسي، رغم سيطرة ان الأوكرانين وصلت إلى 61% .
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