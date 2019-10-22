بشرى سارة للزملكاوية.. الإعلان عن تردد قناة الزمالك الجديدة

أعلن خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن موعد الاعلان عن تردد قناة الزمالك الجديدة، المقرر بثها خلال الأسبوع الثاني من شهر 11 القادم.



وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك :" غدا بإذن الله تردد قناة الزمالك الف مبروك يا زملكاوية و شكرا لمجلس الادارة و شكرا لإعلام المصريين و القادم أفضل ان شاء الله".



جدير بالذكر أن الغندور كان قد أعلن أن قناة الزمالك سيصبح لها حملة اعلانية قوية، وسوف يتم بثها من أحدى قنوات الـ DMC.