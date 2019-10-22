بالورود .. استقبال حافل لـ كريستيان جروس في أهلى جدة..صور

وصل السويسري كريستيان جروس المدير الفني الجديد لفريق أهلي جدة، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، استعدادا لبدء ولايته الثالثة مع الراقي.



واستقبل مسئولي نادي الأهلي السعودي كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك استقبالا حافلا تقديرا لمكانته وتاريخية الباسل في الكورة المصرية والعربية والإفريقية .



وعقب وصول كريستيان جروس إلى فريق أهلي جدة استقبال المسئولين والمشجعين كريستيان جروس بالورد كنوع من انواع الترحيب.



ويستعد جروس، لقيادة الأهلي في المواجهة المقبلة ضد الحزم، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي.





وتعد تلك هي الولاية الثالثة لجروس مع الأهلي، فالمخضرم السويسري صاحب الـ 65 عامًا، سبق له تدريب نادي أهلي جدة مرتين من قبل، وكان فريقه في أفضل فتراته خلال قيادته.



وقد قاد جروس الزمالك الموسم الماضي، لتحقيق بطولة الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخ الأبيض، ولقب السوبر المصري السعودي، واستطاع أن يذل وسط قلوب أبناء نادي الزمالك حتي تلك اللحظة .