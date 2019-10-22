نقابة الأطباء: وضع عمل المعيدين على كف عفريت ويزيد نسبة الهروب إلى الخارج.. ونرفض العقد المؤقت بدلا من التعيين.. ونحتاج لنظام جديد وآليات تنفيذ

وكيل الأطباء: وضع عمل المعيدين على كف عفريت يزيد نسبة الهروب إلى الخارج

الأطباء: نرفض عمل عقد للمعيدين بدلا من التعيين الأطباء ترفض التعديل الخاص بالمعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات





أعلنت نقابة الأطباء فى بيان صادر اليوم، الثلاثاء، رفضها التعديل الخاص بنظام عمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين.





وقالت الدكتورة نجوي الشافعى، وكيل نقابة الأطباء، إن نقابة الأطباء فوجئت بإعلان موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مشروع قانون بإضافة مادة رقم 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وهذه المادة الجديدة تنص على أن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين، مضيفا أن النقابة ترعى مصالح أعضائها لدى صاحب العمل وهى الحكومة، مضيفة أن الاستقرار والرضا الوظيفي من أهم عوامل نجاح منظومة العمل أيا كان نوع هذا العمل.





وأكدت الشافعي في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن مهنة التدريس والتعليم والجامعى تحتاج إلى صفاء الذهن وخلو البال من هموم الحياة وكيفية تدبير متطلباتها، مشيره الي ان العمل بالجامعة يتطلب الإبداع والعطاء اللامحدود للنهوض بالعملية التعليمية من ناحية ولتطوير البحث العلمى والخروج بنظريات علمية جديدة من ناحية أخرى وهو ما لا يتوفر مع فرضية العمل على " كف عفريت" كما يتطلبه التعديل الجديد فى القانون .





وأفادت وكيل النقابة، أن ما يثير الريبة والتناقض هو الدعوة إلى زيادة عدد المقبولين بالجامعات الحكومية خاصة كليات الطب و يتوازى معها خطر تناقص أعضاء هيئة التدريس بهذه الكليات إذ يسعى هؤلاء المعيدون والمدرسون المساعدون للبحث عن جامعات أخرى بالداخل أو الخارج والتى تمنح عائدا ماديا عاليا لا يقارن بالنسبة للجامعات الحكومية والتى يصبر عليها هؤلاء لصفة التعيين بها والثبات فما بالك وهي تفقد هذه الميزة بهذا التعديل الغريب الجديد.









قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة ترفض التعديل الخاص بنظام عمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين.









وأكد الزيات في تصريحات لـ"صدي البلد" أن نقابة الأطباء فوجئت بإعلان موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مشروع قانون بإضافة مادة رقم 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.





وهذه المادة الجديدة تنص على أن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين ويشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات على أن تطبق هذه المادة اعتبارًا من العام الجامعى المقبل 2020/ 2021 م.









وأوضح عضو المجلس، أن ذلك التغير جاء بدون دراسة وبدون العرض على المؤسسات المنوطة بهذا الموضوع نقابة أطباء مصر التي علمت من خلال الجرائد، مشيرا إلى أن القرار محبط للكثير يحتاج اعادة نظر لدراسته.





وأفاد بأنه لا توجد آليات للتنفيذ واضحة لضمان الحقوق، مضيفا أنه ليس من المعقول ان يكون طبيب متفوق بذلك الشكل، ويتم عمل عقد له و بعد ذلك يتم تسريحه، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يكون بابا للفساد يسمح للمسؤولين عن البرنامج بتفضل تعيين شخص عن آخر لأسباب غير سليمة.





أعلنت نقابة الأطباء فى بيان صادر لها اليوم، الثلاثاء، عن رفضها التعديل الخاص بنظام عمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين.





وجاء فى نص البيان أن نقابة الأطباء فوجئت بإعلان موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مشروع قانون بإضافة مادة رقم 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وهذه المادة الجديدة تنص على أن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين ويشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات على أن تطبق هذه المادة اعتبارًا من العام الجامعى المقبل 2020/ 2021 م





وأعلنت نقابة الأطباء أن مشروع القانون – حال إقراره – سيؤدى إلى ازدياد وتيرة هجرة الأطباء من العمل بمصر، حيث إنه من المعلوم أن هناك تزايدا فى حالات هجرة الأطباء للخارج نتيجة تدنى الأجور وسوء بيئة العمل ونقص بعض المستلزمات وعدم توفير حماية وغيرها، وبالرغم من ذلك فإن شباب الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية (وهم من الأطباء المتفوقين بالدراسة)، مازالت تسير بوتيرة أقل من العاملين بوزارة الصحة، وذلك لتطلعهم لمستقبل وظيفى أفضل بالجامعة بعد تعيينهم بها، وبالتالى فإذا فقد هؤلاء الأطباء ميزة الأمان الوظيفى والتعيين على وظيفة ثابتة فلن يتمسك معظمهم بهذه الوظائف المؤقتة وستزداد حالات الهجرة خارج مصر، مما يزيد معها معاناة المواطنين من تدنى الخدمة الصحية.





وأضافت النقابة في بيانها: "نأتي هنا لتفنيد السبب الرئيس التي قد يستند إليه البعض في محاولة تمرير هذا القانون، فالبعض يرى ضرورة السير في ركب بعض الدول المتقدمة التي تطبق هذا النظام، ولكن هذا الرأي مردود عليه بأن الظروف تختلف من دولة لأخرى، حيث إن شباب الأطباء المتفوقين بمصر يعملون بالجامعة وسط ظروف عمل قاسية ومرتبات متدنية فقط من أجل الأمان الوظيفي ورغبة في الترقي بالعمل بالكادر الجامعي، فإذا تم انتزاع هذه الميزة فلن يتبقى ما يشجع الأطباء على هذا العمل كما أن من يرغب في أخذ نظام ناجح من أي دولة فعليه أخذه بمجمله (نظام الالتحاق بالوظيفة – قوانين تنظيم العمل – أجور عادلة – حماية حقيقية – تدريب وتعليم مستمر.... وغيرها)، وليس بأن ينتقي بندا ويتجاهل بنودا!".





وطلبت نقابة الأطباء من المجلس الأعلى للجامعات إعادة النظر في مشروع القانون، مع ضرورة أخذ رأي مجالس أقسام كليات الطب في الأمر، حيث إنه سيؤثر على منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية وكليات الطب.



