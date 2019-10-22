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منوعات

توقف خدمة واتساب عشوائيا في مصر والعالم

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:32 م
صدى البلد
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كشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن عطل فني أصاب تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم "واتساب"، ولكن بطريقة عشوائية.

وبحسب صحيفة إكسبريس البريطانية، توقفت خدمات التطبيق عشوائيًا لدى أصحاب هواتف آيفون وأندرويد منذ دقائق، ومن ثم نشروا على المنصات الشهيرة للتنويه بالعطل.

وعبر الرواد عن غضبهم الشديد بسبب عدم توضيح إدارة واتساب سبب العطل، بالرغم من إعلان صحيفة "الإندبندنت"، توقف الخدمة عشوائيًا لدى 260 شخصًا بأماكن مختلفة حول العالم عشوائيًا.

ولم تعلن إدارة "واتساب" أى تفاصيل حتى الآن حول العطل، وتوقيت عودة العمل بصورة طبيعية.

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