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اقتصاد

البنوك تقلص إصدارات البطاقات الائتمانية لـ 3.2 مليون في يونيو الماضي

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:08 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
قلصت البنوك من حجم اصدار البطاقات الإئتمانية بنهاية العام المالي الماضي لـ3.2 مليون بطاقة بعد أن أصدرت 4.4 مليون بطاقة خلال العام السابق له بتراجع بلغ 1.2 مليون بطاقة

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإن إجمالي عدد البطاقات المدفوعة مقدما بلغت 12.91 مليون بطاقة إئتمانية بنهاية يونيو الماضي مقابل 10.8 مليونا في يونيو السابق له.

ووصل عدد ماكينات الصراف الآلي ATM بالبنوك علي مستوي الجمهورية لـ 12.7 ألف ماكينة في يونيو الماضي مقابل 11.8 ألف ماكينة في الشهر المناظر من العام السابق

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