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مرأة

صدمة للرجال.. تناول هذه الأطعمة يزيد خطورة الإصابة بسرطان البروستاتا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:17 م
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
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آية التيجي
أشارت دراسة أجريت مؤخرا في المعهد الأمريكي، إلى ان هناك أدلة جديدة أكدت أن تناول الكثير من منتجات الألبان قد يزيد من خطر إصابة الرجال بسرطان البروستاتا، جاء ذلك بعد ان قام الباحثون بتحليل نتائج 47 دراسة بحثت سابقا في العلاقة بين النظام الغذائي والإصابة ببعض الأمراض.

ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن الرجال الذين يتناولون الألبان بانتظام يزيد احتمال إصابتهم بسرطان البروستاتا بنسبة تتراوح بين 7 و 76%.

واعتمدت نتائج هذا البحث على نتائج أكثر من مليون مشارك لمدة تصل إلى 20 عامًا قام الباحثون بتتعبهم، ومع ذلك ، فقد أظهر البحث أن هذه النتائج تتعلق بتناول كميات كبيرة من الجبن والحليب والزبدة.

وأوضح الباحثون، أن تناول كميات كبيرة من الألبان يزيد من مقدار عامل النمو الشبيه بالأنسولين (IGF) داخل الجسم، وهو ما يجعل البروتين يتفاعل مع خلايا الجسم ويتسبب في "سلسلة من ردود الأفعال العنيفة"، والذي يرجع السبب فيها لاحتوائها على الكالسيوم.

وأضاف الباحثون، انه يجب الحصول على نسبة تزيد من 700 ملجم من الكالسيوم من الجبن والألبان، وهو ما يعادل ثلاثة أكواب من الحليب كل يوم .

وقال الدكتور جون شين ، المؤلف الرئيسي، انه يجب إجراء مزيد من التجارب للتحقيق في الصلة بين منتجات الألبان وإصابة الرجال بسرطان البروستاتا، والكمية المناسبة التي يجب أن يحصلوا عليها في اليوم الواحد.

وأظهرت نتائج الدراسة أيضا، أن الرجال الذين تمسكوا بالنظام الغذائي النباتي كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا، حيث يوصي المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان بتطبيق نظام غذائي نباتي لخفض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

ولم تجد الدراسة أي صلة بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا من الأطعمة الحيوانية الأخرى، مثل اللحوم الحمراء والبيضاء أو الأسماك.

وأشار الدكتور شين وزملاؤه، إلى أن معدل الإصابة بسرطان البروستاتا أعلى في الدول الغربية ، حيث يميل الناس إلى استهلاك المزيد من منتجات الألبان، ويتم تشخيص أكثر من 47000 رجل كل عام بسرطان البروستاتا في بريطانيا. يؤدي هذا المرض إلى وفاة 11000 شخص كل عام.

وتشير الأرقام إلى أن حوالي 175،000 رجل يتم تشخيصهم بالمرض القاتل كل عام في الولايات المتحدة، ويموت حوالي 30.000 شخص كل عام، حيث أشارت مجموعة من الدراسات السابقة إلى أن زيادة الوزن قد تزيد من خطر إصابتك بسرطان البروستاتا العدواني أو المتقدم.

وأكد الدكتور شين أن " اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن والحفاظ على ممارسة النشاط البدني، يمكن أن يساعدك على الحفاظ على وزن صحي ، وبالتالي قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان ابرستاتا، وغيرها من انواع السرطانات الاخرى.

وأضاف شين، ان هناك العديد من "عوامل الخطر الرئيسية التي يجب على الرجال مراعاتها لتجنب الإصابة بسرطان البروستاتا، وتشمل: تجاوز سن الخمسين ، أو الرجال ذوي البشرة السوداء، أو لديهم تاريخ عائلي للمرض.
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