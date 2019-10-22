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توك شو

تامر أمين: الجندي المصري لا يوجد مثيل وينافس كل جيوش العالم

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:14 م
تامر أمين
تامر أمين
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قسم التوك شو
قال الإعلامي تامر أمين إن هناك أشخاصا ظهروا بعد أحداث 2011 أطلقت عليهم "الهبيشة" وهم أعداء البلد و نشطاء وعملاء وهم من عرفوا معنى كلمة "دولة مؤسسات" وكانت أدوارهم بتعليمات بسقوط المؤسسات بقدر الإمكان.

وأضاف تامر أمين خلال تقديم حلقته عبر برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة " النهار" إن سقوط الدولة مقتصر على مؤسسات الدولة وهز الثقة بين الجيش و الشعب وانهم غير قادرين على فعل هذا، لافتًا إلى أن هناك أشخاصا استهزأت بالمجلس العسكري منذ أحداث 2011 و 2013 وطول الوقت وإحداث وقيعة بين الجيش والشعب ولكنهم ينسون قيمة الجيش وقوته.

وأشار تامر أمين إلى أن الجندي المصري لا يوجد له مثيل في العالم ويمكن أن ننافس به جيوش العالم رغم تطوراتهم في الأسلحة، وجيشنا الحالي من أقوى الجيوش بشهادة دول العالم وتصنيفهم من أول عشر جيوش العالم، مؤكدًا على الرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد لابد من تسليح الجيش المصري بأقوى الأسلحة في العالم متابعًا " كل ما كانت قوة الجيش المصري من الإستعدادات يكون قادرًا على الردع و الرد على الآخرين".

وأردف تامر أمين إن الجيش المصري قادر على المهاجمة وليس الدفاع فقط ولكننا جيش محترم وشريف يحفظ الحقوق والحدود والأمن ولا يتعدى على حدود الآخرين، لافتًا إلى أن الجيش ببطولاته وموافقته أعطتنا درس من عدم الخوف من أي حد
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