لأول مرة منذ 10 سنوات..حملة لإزالة تعديات سوق علي العشوائي في بورسعيد

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملة أمنية تنفيذية مشتركة لإزالة التعديات والعشوائيات بسوق على بن ابى طالب بنطاق حى الزهور لأول مرة منذ قرابة 10 سنوات.



كانت العشوائيات قد استفحلت بالمنطقة مما تسبب فى ضرر بالغ لأهالي وسكان المنطقة.



جاءت الحملة استجابة لرغبة الأهالي بعد انتشار أعمال البلطجة والعنف وسد مداخل العمارات السكنية بالإشغالات وفرض النفوذ والسطوة من القائمين على إدارة السوق العشوائى وإرهاب المواطنين.



قاد الحملة الدكتور محمد غنيم نائب المحافظ والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة والسعيد رخا رئيس حى الزهور وقيادات شرطة المرافق وقسم شرطة الزهور والإدارات المختصة بالحى.



ونجحت الحملة فى فتح الشوارع الرئيسية المحيطة بالسوق ومن بينها شارع العاشر وذلك لتوفير السيولة المرورية لحركة سير المشاة والمركبات .



حيث تم إزالة الإشغالات والفتارين والأكشاك المخالفة التي تعوق السير بشارع العاشر من رمضان أمام سوق علي وفتح الطريق لسير السيارات و تنفيذ قرارات إزالة ضمن التعديات على أملاك الدولة وإزالة مبان مخالفة من الطوب والصاج داخل المنطقة السكنية ..

كما تم تنفيذ قرار إزالة مستودع مخالف داخل منطقة علي بن ابي طالب.



وفى سياق متصل تواصل الأحياء وشرطة المرافق حملاتها المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات القائمة على شاطئ بورسعيد بأحياء الشرق والعرب وذلك لاستعادة الوجه الحضارى للشاطئ واسترداد الحقوق المالية للمحافظة والدولة التى امتنع بعض المنتفعين بمجموعة الكافيهات والمطاعم الشاطئية عن سدادها بالشهور الأخيره رغم التنبيه عليهم أكثر من مرة بالسداد.



ونفذت الحملات أعمال إزالة التعديات على أراضى الدولة فى محيط منشآتهم حفاظا على حقوق المواطنين حيث شارك أحياء الشرق والعرب .



قاد الحملات اللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة في إزالة التعديات وتركزت على القطاعات الشاطئية المواجهة لحى الشرق بمشاركة العميد نعمان على وإدارات الحى المختصة ومن بينها الإشغالات والأملاك والتراخيص حملة مكبرة لإزالة إشغالات المنشآت المخالفة المضافة لبعض المطاعم والكافيهات.



ونبهت قيادات الحملة منتفعى الشاطئ لأهمية الالتزام بالمساحات الاصليه المخصصة لانشطتهم.

