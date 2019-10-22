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العبور ومصر الجديدة الأكثر تأثرا.. الكهرباء: انقطاع التيار ساعة في بعض المناطق

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:11 م
امطار وسيول تعبيرية
امطار وسيول تعبيرية
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هاني حسين
قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن سوء الأحوال الجوية أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق.

أضاف أيمن حمزة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن فرق الطوارئ منتشرة على مستوى الجمهورية وبعض الأماكن كان بها غمر بمياه الأمطار بما يعوق توجه الطواريء إليها، وانقطاعات التيار الكهربائي لا تستمر لفترات طويلة .

تابع أيمن حمزة: بعض المناطق استغرق فيها انقطاع الكهرباء ساعة، واكثر اماكن انقطاع الكهرباء في العبور مصر الجديدة".

أكمل أيمن حمزة:" غرفة عمليات على كافة مستويات الوزارة لمتابعة الموقف للتأكيد على منع انقطاع التيار الكهرباء والتغذية الكهربائية، وهناك أماكن يتعذر وصول فرق الطواريء لها ويتم تبديلها على التغذية الكهربائية البديلة، والخط الساخن 121 للإبلاغ عن أي عطل كهربائي".
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