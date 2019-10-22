المشرف على فريق أسوان: فوز مهم لتصحيح الأوضاع

صرح مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على الفريق لـ"صدى البلد " بأنه سعيد للغاية لفوز فريق أسوان علي فريق إنبي وحصد ثلاث نقاط مهمة.



وأشار أمين بأن فوز مهم لأسوان لتصحيح الأوضاع قبل توقف الدورى الممتاز لمدة شهر ودفعة معنوية كبيرة للجهاز الفنى واللاعبين كانوا بحاجة لها وفرصة لالتقاط الأنفاس وتجميع أكبر قدر من النقاط وخاصة بالدور الأول.



يذكر أن فريق أسوان قد وصل للنقطة الرابعة بهذا الفوز حيث أنه خسر أولى مبارياته في الدورى بنتيجة 3/2 لصالح فريق مصر للمقاصة، بينما انتهت المباراة التي جمعت بين فريقي أسوان واف سي مصر، بالتعادل السلبي في ثاني الجولات، وخسر جولته الثالثة أمام النادي الأهلي بـ 5 أهداف مقابل هدف واحد لأسوان.