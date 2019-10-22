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منوعات

الإنسانية في صور.. رجال الدفاع المدني السعودي يخاطرون من أجل إنقاذ جمل

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:11 م
الدفاع المدني السعودي
الدفاع المدني السعودي ينقذ جمل
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عزة عاطف
بقلب مليء بالرحمة قامت قوات الدفاع المدني السعودي في مدينة بريدة –مقر الإمارة في القصيم- بالسعودية بمحاولة إنقاذ إنسانية لجمل.

سقط جمل في بحيرة طينية موحلة، ولم يستطع الخروج وقد حاول صاحبه إخراجه لكنه لم يستطع فأبلغ قوات الدفاع المدني التي أتت في الحال لإنقاذه.

ربط أحد رجال الدفاع المدني وسطه بحبل، وقام أصدقاؤه بإمساكه لكي ينزل إلى المستنقع الطيني ويخرج الجمل حيث أمسك به وقاموا بسحبه، بينما ساعدهم الجمل الذي بدا كأنه فقد الأمل في الخروج بدفع نفسه إلى خارج الوحل.

سحبته القوات وقاموا بالإمساك به جيدًا حتى انتشلوه من الوحل وفقًا للصور المنشورة على جريدة الرياض، وتم تسليمه إلى صاحبه.
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