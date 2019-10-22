شعب جميل.. تعليق أحمد موسى على استخدام لودر لنقل المواطنين في الأمطار.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الإجتماعي لاستخدام لودر من أجل نقل المواطنين من شارع لآخر بسبب الأمطار.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أحدث وسيلة نقل المواطنين من مكان لأخر".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" استخدام لودر لنقل المواطنين من شارع لآخر لتفادي المشي في الأمطار، والمصريين لطفاء، وإحنا شعب جميل لما يكون فيه مشكلة بنساعد بعض ".

