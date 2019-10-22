الله يسامحك.. شيخ لبناني يرقص على الأكتاف في المظاهرات.. شاهد



ونقلت صحيفة النهار اللبنانية عن الشيخ الراقص ويدعى عياش الأحمد، قوله إنه شارك في التظاهرة دفاعًا عن لقمة عيش أولاده، ووقف كمواطن رافضًا الظلم اللاحق بحق الفقير في لبنان.



وأضاف عياش، أنه حمل على الأكتاف بعد انتهاء كلمته التي وصفها المتظاهرون بـ"الحماسية"، مؤكدا أنها "ليست حرامًا، بل كانت عفوية ولا إشكال دينيًا فيها"، ولمن وجّه له انتقادًا، ردّ عليه: "الله يسامحك".



وطالب عياش بالاستماع الى أوجاع الناس، خصوصًا أنّ حلم التظاهر بعيدًا من الطوائف والمذاهب ودفاعًا عن لقمة العيش "هو حقّ مقدس"، متمنيًا أن يصل الحلم إلى دولة مدنية لا طائفية.

تداولت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لشيخ معمم محمول على الأكتاف يرقص في تظاهرة العبدة العكارية.