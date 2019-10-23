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اقتصاد

من حقك تعرف موازنة بلدك: 5.5 مليار جنيه للمستثمرين الصناعيين

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:48 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيى
خصصت الحكومة مبلغ 5.5 مليار جنيه للترفيق الصناعي بموزانة العام المالي الجاري تضمنت تلك المصروفات، تطبيق نظام جديد لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية.

كشفت موازنة المواطن في إصدارها السادس تحت عنوان " من حقك تعرف موازنة بلدك" للعام المالي الجاري، عن أن تلك الإجراءات بغرض تعزيز المنافسة العادلة وضمان توافر الأراضي للمستثمرين الصناعيين.

ذكرت موازنة المواطن أنه تم تخصيص 140 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية لدعم وتمويل الاستثمارات بحيث يتم توجيه موارد إضافية لتطوير البنية التحتية وزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وأدرجت موازنة المواطن مبلغ 57 مليار جنيه لقطاع الطاقة والمساهمة في تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الغاز والطاقة ضمن برنامج شامل لتطوير واعادة هيكلة القطاع وزيادة استثماراته وخصوصا في مشروعات الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة.

وخصصت الموازنة 6 مليارات جنيه لدعم الصادرات المصرية من خلال وضع برنامج لمساندة وتشجيع حصيلة الصادرات مع ضمان وجود قاعدة تصديرية قوية ومتنوعة ذات قيمة مضافة.
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