لو عندك سكر.. معلومات مهمة عن المرض: كيف تختار العلاج المناسب لك.. للنساء فقط: عدم الاهتمام بضبط نسب السكر يتسبب فى كارثة

أهم طرق علاج مرض السكرى الحديثة

مش بالسعر.. كيف تختار علاج السكري المناسب لك

إهمال علاج سكرى الحمل يتسبب فى إنجاب الأطفال المبتسرين

وسبق أن حذرت الجمعية الألمانية للسكري من أن الإصابة بسكري الحمل قد تؤدي إلى مشاكل تتعلق بالولادة، مثل الولادة المبتسرة، إذا لم يتم علاجه، كما أن سكري الحمل يرفع خطر الإصابة بالسكري لدى الأم والطفل بعد الولادة على حد سواء.





وأوضحت الجمعية أن عوامل الخطورة المؤدية للإصابة بسكري الحمل تتمثل في تقدم العمر والتاريخ الأسري والتغذية غير الصحية وزيادة الوزن، مشيرة إلى أن سكري الحمل لا يتسبب في أي متاعب، ومن ثم يمكن إغفاله.





يعتبر مرض السكرى من الأمراض التى لا يوجد لها علاج نهائى بشكل كامل حتى الآن، لذا يحاول الأطباء والعلماء دائما التفكير فى كيفية السيطرة على مرض السكر والتعايش معه بأمان دون حدوث أى من مضاعفاته، حيث من المعروف أن إهمال الاهتمام بصحة مريض السكر أو عدم تناوله للعلاج المناسب يتسبب فى وقوع الكثير من المضاعفات الخطيرة مثل العمى والقدم السكرى.ونرصد فى هذا التقرير مجموعة من المعلومات المهمة عن مرض السكر التى لا يعرفها معظم المصابين به من الرجال والنساء.قال الدكتور خليفة عبد الله، أستاذ الباطنة والسكر بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إنه فى السنوات الماضية ظهرت مجموعة كبيرة من أدوية علاج مرض السكري ومضاعفاته، ويعتقد بعض الناس للأسف أن ارتفاع سعر الدواء أفضل مؤشر يستطيعون عبره تحديد العقار الأفضل، لكن للأسف هذا اعتقاد خاطئ تماما.وأضاف خليفة عبد الله، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن بعض الأدوية يكون سعرها مرتفعا؛ لأنها تناسب حالة نادرة جدًا من حالات مرضى السكرى أو لأنها تستطيع علاج أحد المضاعفات شديدة الخطورة مثل مشاكل النظر وهبوط عضلة القلب.وأشار إلى أن بعض أدوية السكر زهيدة السعر شديدة الفاعلية فى علاج مرض السكرى أكثر من الأدوية ذات السعر المرتفع، مؤكدا أن جميع الأدوية متساوية تقريبا في الفوائد والآثار الجانبية، والمقياس الوحيد لاختيار العلاج المناسب هو احتياجات المريض حسب حالته الصحية.فيما قال الدكتور نبيل الكفراوى، أستاذ السكرى والغدد الصماء بجامعة المنوفية، إن أدوية علاج مرض السكر تطورت بشكل كبير فى السنوات الماضية، حيث ظهرت أنواع عديدة من أدوية السكرى تعمل بتقنيات مختلفة لتناسب مختلف الحالات.وأوضح نبيل الكفراوى أنه ظهرت أنواع كثيرة جدا من أسماء الأدوية التجارية والتى لا يمكننا سردها جميعا حاليا ولكن يمكننا تقسيمها إلى عدة مجموعات، وفق التقنية التى تعمل بها، فمنها أدوية تعمل على تغيير بعض المواد فى الجسم بشكل يساعد البنكرياس على إفراز الأنسولين بمعدلات أفضل، ومجموعة أخرى من الأدوية تعمل على تخليص الجسم من السكر الزائد والمواد الضارة عن طريق البول، كما ظهرت تشكيلة متنوعة من الأدوية التى تساعد على علاج المضاعفات المصاحبة لمرض السكرى مثل هبوط عضلة القلب، موضحا أن هذه الاختيارات العديدة تجعل حياة المريض أسهل وأفضل.وأكد أن الأدوية الحديثة ليس بالضرورة أن تكون هى الأفضل، فكل حالة ولها احتياجاتها العلاجية وفق المرض والجينات الوراثية والحالة الصحية العامة للجسم، مشيرا إلى أن السعر المرتفع ليس دليلًا على أن الدواء أفضل.وأضاف أن هناك الكثير من الأبحاث التى تستهدف استخدام الخلايا الجذعية فى علاج مرض السكر لكنها لم تصل لنتائج يمكن تطبيقها فى العلاج حتى الآن.لذا ينبغي إجراء فحص لنسبة السكر بالدم أثناء الحمل للتحقق من الإصابة به من عدمها، وفي حال الإصابة بسكري الحمل، يمكن للمرأة محاربته من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الأنشطة الحركية.