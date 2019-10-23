عرض عالمي وسط الملوك .. تجهيز ساحة معبد الملكة حتشبسوت في الأقصر لأوبرا عايدة .. والفنادق كاملة العدد ونفاد التذاكر .. استخدام أحدث تقنيات الصوت والضوء

- تجهيز ساحة معبد الملكة حتشبسوت في الأقصر لأوبرا عايدة

- الفنادق كاملة العدد ونفاذ التذاكر

- استخدام أحدث تقنيات الصوت والضوء في العرض

- جذب 4 آلاف سائح من دول العالم



أوشك المشرفون على تجهيز ساحة معبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربي بالأقصر، على الانتهاء من الأعمال الخاصة بإعداد مسرح عروض أوبرا عايدة، تحت إشراف المخرج المسرحي الألمانى "مايكل شتورم" ومن المقرر أن تقام يومي 26 و28 أكتوبر الجاري.



وقال الخبير السياحي محمد عثمان، إن محافظة الأقصر شهدت تزامنا مع اقتراب عروض أوبرا عايدة ارتفاع نسبة الإشغال السياحي، حيث سجلت حجوزات الفنادق الثابتة والعائمة نسبة 100% والتى تعتبر أعلى نسبة وصلت إليها الأقصر منذ أحداث ثورة يناير 2011، مشيرا إلى نفاد جميع تذاكر عروض أوبرا عايدة والتى يتراوح أسعارها من 100 الى 700 دولار.



وكانت قد أعلنت الدكتورة نيفين واصف، المدير التنفيذي لمشروع أوبرا عايدة أن عروض "أوبرا عايدة الأقصر" التي يحتضنها معبد الملكة حتشبسوت مطلع الشتاء القادم، تسعى إلى جذب 4 آلاف سائح من دول العالم، وسيتحرك العارضون على أرض المعبد مُباشرة، وسط أجواء من الإبهار عن طريق أحدث تقنيات الصوت والضوء، ليشعر المُستمعون أنهم جُزءٌ من العرض، في تجربة فريدة لا تُنسى.



وأضافت أن "أوبرا عايدة - الأقصر" يقدمها نحو 80 عازفًا من أوركسترا أكاديمية (لفيف) السيمفونية في أوكرانيا، الذين يتميزون بالتواصل الرائع مع المستمعين، بقيادة المايسترو الأوكرانية أوكسانا لينيف، أول إمرأة ترأس أوبرا جراز في النمسا، ومشاركة حوالي 70 موسيقيًا ضمن الكورال الوطني الأوكراني (دومكا)، الضيوف الدائمين على مسارح أوروبا، وسط أجواء احترافية تصنُعها رُؤية المخرج المسرحي الألماني مايكل شتورم، ذو اللمسة الخاصة في استخدام عناصر الجذب والإبهار.



وأشارت الى أن عروض هذا العام تشهد مشاركة متميزة من نجوم عالمية ساطعة في مجال العمل الأوبرالي ستتألق في سماء الأقصر، وتؤدي دور الأميرة الأثيوبية "عايدة" النجمة الكورية ساي كيونج ريم، ذات الخبرة في تقديم هذا الدور على مسارح كوريا واليابان وألمانيا، بينما يجسد دور البطل المصري "راداميس" النجم البلجيكي مايكل سباداتشيني، ذو الحنجرة الذهبية، كما يكون دور "أمنيسريس" ابنة الملك المصري من نصيب النجمة التشيكية أليسكا ويصوفا، ودور "أموناصرو" الملك الإثيوبي، من نصيب الفنان اليوناني أريس أرجيريس.



وقال النجم البلجيكي مايكل سبادا تشيني، إن الفرص الذهبية في الحياة، لا بد أن تقتنصها، فهي لا تأتي مرتين، والكلمات لا تصف شعوره بالفخر بتجربة أداء دور راداميس في بهو الملكة حتشبسوت بالأقصر، مؤكدا أن تجربة التمثيل والحركة على أرض معبد الملكة حتشبسوت شرف يتطلع إليه أي ممثل أو مطرب في الأوبرا، هي أمر يشبه الخيال، ويثير الأحلام، ويشعل الإبهار.



ويرى أن "عايدة" هى ابنة الملك الحبشي "اوموناصرو" وقعت أسيرة عند الفراعنة المصريين وأصبحت جارية للاميرة "امنريس" ابنه ملك مصر "منفيس" والتى كانت تعشق قائد جيشها "رداميس" بينما أغرم هو بـ" عايدة " وأهملها، بعد قيام الحرب بين الفراعنة والأحباش وقعت "عايدة" فى صراع بين حبها للقائد الفرعونى وبين حبها لوطنها، حيث تلجأ الى الآلهة لنجدتها من هذا الصراع.



وتنتهي الحرب بانتصار قائد جيش الفراعنة " رداميس" على الأحباش ويقع والد "عايدة" أسيرا عند الفراعنة، وإقامة الملك الفرعونى احتفالا رسميا بذلك وأعلن خلاله زواج ابنته "أمنريس" من "رداميس" مكافأة له على انتصاره، وهنا يبدأ والد "عايدة" فى تحريضها ضد الفراعنة واستخدام حب القائد لها لانتزاع معلومات عسكرية سرية فتوافق عايدة على طلب والدها تعبيرا لها عن التضحية فى سبيل وطنها وشعبها المهزوم .



وتنجح عايدة فى الحصول على المعلومات ويكتشف وقتها الملك خيانة "رداميس" له ويحكم عليه بالموت من قبل كهنة المعبد، حيث يتم وضعه فى غرفة مظلمة فى معبد الإله "فولكان" ليواجه مصيره المحتوم هناك ويفاجأ "رداميس" بعد غلق القبر عليه بأن "عايدة" سبقته الى الدخول فيه ويحاول إقناعها بالخروج ولكنها ترفض ويستقبلان الموت فى أحضان بعضهما.