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رياضة

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة تحديد موعد نهائي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:34 م
مباراة الأهلى والزمالك
مباراة الأهلى والزمالك
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القسم الرياضى
أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الموعد المشار إليه في البيان الصادر مساء اليوم بخصوص مباراة القمة المؤجلة بين الأهلي والزمالك هو "موعد مؤقت"، وأن الموعد النهائي لم يتحدد بعد، وهو ما يتوقف على الجهود التي تقوم بها الجهات الأمنية لاختيار الموعد المناسب وفقًا لرؤيتها التي تتوافق مع المصلحة العامة للوطن، ومع ما يتناسب مع ظروف المباراة التي تترقبها الجماهير المصرية، نظرًا لما تمثله من أهمية وحساسية داخل الشارع الرياضي بشكل عام.

وأوضح المصدر، أن الساعات الماضية شهدت اتفاقًا مع النادي الأهلي ونادي الزمالك وبمباركة من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أن يكون معيار الرؤية الأمنية هو الفيصل الوحيد في اختيار الموعد المناسب، وهو ما وافق عليه الجميع إعلًاء للمصلحة العامة ومن أجل إعادة الاستقرار إلى المسابقة بعد قرارات التأجيل الأخيرة.

وشدد المصدر، على أن الموعد النهائي لمباراة القمة سوف يتم تحديده بعد دراسة وافية من جانب الجهات الأمنية لكافة الأوضاع، في ظل تقدير جميع الأطراف لدورها في تأمين المباريات استمرار المسابقة ، لافتا إلى أن النادي الأهلي أبدى موافقته على إسناد موعد المباراة الى الرؤية الأمنية بعد الجلسة التي عقدها وزير الشباب والرياضة مع مسئولي النادي خلال الساعات الماضية والتي بناء عليها تم التأكيد على عدم خوض الفريق مباراته أمام الجونة.
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