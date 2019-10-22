أجمل ابتسامة في الدنيا.. الجمهور يتغزل في محمد صلاح بعد عودته من الإصابة

شارك محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي جمهوره بمجموعة من الصور له من تدريباته مع فريق ليفربول استعدادا لمواجهة فريق جينك في دوري أبطال أوروبا.



وظهر صلاح في تدريبات فريقه مبتسما بعد عودته من الاصابة التي أبعدته عن تشكيل ليفربول امام مانشستر يونايتد في مواجهات الدوري الانجليزي الممتاز.



ولاقت الصور ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر. وجاءت التعليقات بين: "‏‎الحمدلله عالسلامه يا كابتن" و "‏‎حمدالله على السلامه يا ابومكه" و "‏‎عايزاك تتخطى الأسطورة جيرارد في الأبطال يا أسطورة" و "‏‎حمدالله عالسلامه يا مو. احلى ابتسامه فالدنيا" و "‏‎الحمدلله على السلامه يابطل بالتوفيق ان شاء الله".



ويواجه فريق ليفربول الإنجليزي فريق جينك البلجيكي في اطار مواجهات بطولة دوري أبطال أوروبا في التاسعة من مساء غد.