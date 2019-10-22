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أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي: ملتزمون بمساعدة السعودية للدفاع عن نفسها أمام إيران

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:24 م
بن سلمان وإسبر
بن سلمان وإسبر
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وكالات
قال مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها في ظل أنشطة إيران.

وفي وقت سابق، بحث إسبر مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الشئون الدفاعية والأمنية المشتركة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، استقبل في مكتبه اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الأمريكي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة السعودية الأمريكية، وأوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

كما تم بحث عدد من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
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