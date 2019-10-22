كروس يهدي ريال مدريد هدف التقدم أمام جالطة سراي من تمريرة هازارد السحرية

تقدم فريق ريال مدريد الإسباني بهدف في شباك مضيفه جالطة سراي التركي بعد مرور 17 دقيقة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.





هدف التقدم جاء من هجمة منظمة بقيادة إدين هازار الذي توغل إلى منطقة الجزاء قبل أن يمرر الكرة للقادم من الخلف توني كروس الذي سددها بسهولة في شباك الحارس موسليرا.





وسيطر ريال مدريد على بداية المباراة، لكن التهديد جاء من أصحاب الأرض من تسديدة قوية من داخل يمين المنطقة عن طريق فلورين أندوني لكن تصدى لها الحارس تيبو كورتوا ببراعة.





و استغل الفريق التركي خطأ لفريق جلطة سراي ومرر كرة عرضية لداخل المنطقة تصل إلى فلورين اندوني الذي سددها تسديدة قوية أبعدها كورتوا بنجاح.