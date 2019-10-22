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الأرصاد: حذرنا من عدم استقرار الطقس ونزول أمطار غزيرة.. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:56 م
حالة الطقس
حالة الطقس
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قسم التوك شو
علق إبراهيم عطا المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، على حالة الطقس السيئ الذي تشهده القاهرة خلال الساعات الأخيرة، موضحا أن الوضع لم يكن مفاجئًا وكان هناك توقع أن فصل الخريف من الفصول الانتقالية التي منها أهم سمادة الأمطار الغزيرة و السيول.

وقال إبراهيم عطا خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "آخر اليوم" المذاع على قناة " النهار" إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت بيان تحذر من خلاله بالتقلبات الجوية خلال الفترة القادمة ، حيث أن هذا الفصل غير مستقر سيبدأ منذ 23 سبتمبر وهو فصل الأمطار والسيول.

وأضاف المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن بعد بداية الفصل ب 4 أيام اصدرنا بيان نؤكد فيه على ضرورة التنبيه على الإجراءات الاحترازية التي يجب على الدولة اتخاذها لمواجهة الأمطار و السيول المحتملة خلال هذا الفصل حتى لا يحدث اي معوقات.

وأوضح أنه منذ بداية الفصل حتى الأحد الماضي لم يكن هناك اي حالة عدم إستقرار تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن الوضع مستمر كما هو عليه اليوم و فرص سقوط الأمطار مازالت موجود و بشدة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وقد تمتد على شمال الصعيد وجنوب سيناء.
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