المتظاهرون اللبنانيون يهتفون باسم محمد صلاح ويريدون ميسي رئيسا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صورا لمتظاهرين لبنانيين يحملون شعارات تطالب بليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة لأن يحكم لبنان ويصبح رئيسا للبلاد، وذلك في الوقت الذي واصل فيه اللبنانيون مظاهراتهم لليوم السادس.



كما هتف المتظاهرون باسم محمد صلاح لاعب المنتخب المصري لكرة القدم والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.



وأصدرت "هيئة تنسيق الثورة" اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بيانا قالت فيه إنها ستجري اتصالات بباقي المجموعات تبقي أبوابها مفتوحة للجميع لإنشاء تجمع من قوى المعارضة.



وأضافت الهيئة: "الشارع أسقط الشرعية والسلطة الحاكمة واستجابةً للانتفاضة الشريفة نعلن المطالبة باستقالة الحكومة فورًا وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من خارج المنظمة الحاكمة تكون مهامها محددة باسترداد الأموال المنهوبة من قِبل كل من تولى السلطة من 1990 حتى اليوم ومنعهم من مغادرة البلاد ومحاسبتهم، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق نظام انتخابي جديد في مهلة أقصاها 6 أشهر".



وطالبت الهيئة المواطنين بضرورة الاستمرار في التظاهر والاحتجاجات في العاصمة والمناطق حتى تحقيق المطالب"، وقالت: "نطلب من القوات المسلحة وعلى رأسها الجيش الوطني حماية المتظاهرين في كل المناطق والأشخاص الذين تعرضوا للتهديد في أماكن سكنهم".