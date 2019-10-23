تعرف على أهم ما ستناقشه قمة روسيا - أفريقيا من قضايا.. فيديو

عرضت قناة «أكسترا نيوز» فيديو جراف يتضمن أهم ما ستناقشه قمة «روسيا - إفريقيا» من القضايا، والتي ستجرى بمدينة سوتشي برئاسة مشتركة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.





وتعتبر قمة «روسيا - إفريقيا» أول حدث على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية، حيث وجهت دعوات لرؤساء كل دول القارة الأفريقية والقائمين على أكبر الاتحادات والمؤسسات الإقليمية.





وستناقش قمة «روسيا - إفريقيا» سبل تعزيز العلاقات وبلدان القارة الأفريقية في المجالات المختلفة، وستناقش القضايا الدولية وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للقارات والمخاطر الأخرى التي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي.



