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توك شو

تعرف على أهم ما ستناقشه قمة روسيا - أفريقيا من قضايا.. فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:02 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين
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كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «أكسترا نيوز» فيديو جراف يتضمن أهم ما ستناقشه قمة «روسيا - إفريقيا» من القضايا، والتي ستجرى بمدينة سوتشي برئاسة مشتركة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وتعتبر قمة «روسيا - إفريقيا» أول حدث على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية، حيث وجهت دعوات لرؤساء كل دول القارة الأفريقية والقائمين على أكبر الاتحادات والمؤسسات الإقليمية.

وستناقش قمة «روسيا - إفريقيا» سبل تعزيز العلاقات وبلدان القارة الأفريقية في المجالات المختلفة، وستناقش القضايا الدولية وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للقارات والمخاطر الأخرى التي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي.

وستتم إقامة المنتدى الإقتصادي «روسيا - إفريقيا» على هامش القمة بمشاركة رؤساء الدول الإفريقية وممثلي الشركات التجارية الروسية، فضلا عن توقيع مجموعة مهمة من الاتفاقات في المجالات الاقتصادية الاستثمارية، وتنظم معرض المنتدى الاقتصادي «روسيا - إفريقيا» لعرض عدد من المشاريع في العديد من القطاعات،
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