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توك شو

الري تكشف كيفية الاستفادة من مياه الأمطار والسيول

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:59 م
مطر
مطر
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عبد الخالق صلاح
أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن هناك لجنة بالوزارة للرصد المبكر للسيول والأمطار، حيث رصدت هذه اللجنة وجود أمطار ستسقط الفترة الحالية في الأماكن التي سقطت فيها اليوم، وتم إبلاغ النقاط المتوقع أن يكون بها كثافة من الأمطار، موضحًا أن الوزارة تتعامل مع الأمطار والسيول على أكمل وجه.

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أنه في يومي 15 و 16 أكتوبر الحالي تم رصد سقوط كميات كبيرة من الأمطار والسيول على جنوب سيناء لمدة 12 ساعة متواصلة، ووصلت كمية الأمطار في هذه المنطقة لـ 5 ملايين متر مكعب من المياه، ولكن تم الاستعداد لها بالسدود والبحيرات الصناعية واستطاعت الوزارة استيعاب كميات الأمطار وتحويلها إلى منحة وهبة للاستفادة منها وكذلك حماية المنشآت.

وأوضح أنه في شمال سيناء تم إنشاء 8 سدود وحواجز و 15 خزانا أرضيا وفي جنوب سيناء تم إنشاء 59 سدا وحاجزا و 15 بحيرة صناعية من أجل الاستفادة من كل نقطة من مياه الأمطار، مضيفا :" كل نقطة مياه لها قيمة لازم نحولها للخزانات الجوفية".
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