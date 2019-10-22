Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التنمية المحلية: مشكلات نفق العروبة سيتم حلها خلال ساعات ..فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:06 م
أمطار
أمطار
Advertisements
البهي عمرو
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك تنسيقا بين الوزارة والمحافظين للاستعداد لاستقبال الأمطار، والتغيرات الجوية التي ستتعرض لها البلاد.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أنه منذ أسبوعين تم المرور على معظم المحافظات، لمعرفة الاستعدادات لاستقبال السيول والأمطار.

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك 12 محافظة على أتم الاستعداد لاستقبال الأمطار، وكشف عن أن ما تم فى محافظة القاهرة تم السيطرة عليه، وتم شفط المياه، والأوضاع الآن مستقرة.

وتابع أنه تم معالج المشكلات التى تعرضت لها شوارع القاهرة، وخلال ساعات سيتم التأكد من حل المشكلات فى نفق العروبة. 

وأكد أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالإشراف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة رفع المياه فى القاهرة.

Advertisements

ترشيحاتنا

أجمل ابتسامة في الدنيا.. الجمهور يتغزل في محمد صلاح بعد عودته من الإصابة

العبور ومصر الجديدة الأكثر تأثرا.. الكهرباء: انقطاع التيار ساعة في بعض المناطق

بعد أحداث لبنان.. MBC مصر تكشف مصير حلقات The voice

إذا صحت التصريحات .. الخارجية: ليس من الملائم طرح رئيس وزراء إثيوبيا للخيار العسكري بشأن سد النهضة

اتحاد الكرة يدرس إقامة مباراة الأهلى والزمالك فى هذا الموعد

الأرصاد تحذر المصريين .. السيول والأمطار غدا أسوأ من اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كارثة سيل 2016.. سوهاج تستعد للسيول بسدود وبحيرات صناعية.. تنفيذ خطط الدعم بالمعدات والإمكانيات اللازمة وقت الأزمة ..صور

شلل مروري.. القاهرة تدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار ..صور

الميه غرقت العربيات والكهرباء مقطوعة .. جهاز مدينة العبور خارج نطاق الخدمة .. صور