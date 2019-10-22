التنمية المحلية: مشكلات نفق العروبة سيتم حلها خلال ساعات ..فيديو

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك تنسيقا بين الوزارة والمحافظين للاستعداد لاستقبال الأمطار، والتغيرات الجوية التي ستتعرض لها البلاد.





وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أنه منذ أسبوعين تم المرور على معظم المحافظات، لمعرفة الاستعدادات لاستقبال السيول والأمطار.





وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك 12 محافظة على أتم الاستعداد لاستقبال الأمطار، وكشف عن أن ما تم فى محافظة القاهرة تم السيطرة عليه، وتم شفط المياه، والأوضاع الآن مستقرة.





وتابع أنه تم معالج المشكلات التى تعرضت لها شوارع القاهرة، وخلال ساعات سيتم التأكد من حل المشكلات فى نفق العروبة.





وأكد أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالإشراف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة رفع المياه فى القاهرة.