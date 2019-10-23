اليوم.. محاكمة حمادة السيد لاعب أسوان و43 آخرين بالانضمام لـ داعش

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادى أسوان بتهمة الانضمام لداعش .





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.



