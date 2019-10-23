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حوادث

اليوم.. محاكمة حمادة السيد لاعب أسوان و43 آخرين بالانضمام لـ داعش

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:00 ص
صدى البلد
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محمد زهير
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادى أسوان بتهمة الانضمام لداعش .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى السابع، تولوا قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، بهدف ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.
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