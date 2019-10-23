ليوم.. الحكم في معارضة الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم في إهانة القضاء

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، حكمها فى المعارضة المقدمة من المحامى منتصر الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات فى اتهامهم بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.



