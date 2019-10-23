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حوادث

ليوم.. الحكم في معارضة الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم في إهانة القضاء

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:00 ص
منتصر الزيات
منتصر الزيات
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محمد زهير
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، حكمها فى المعارضة المقدمة من المحامى منتصر الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات فى اتهامهم بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

جدير بالذكر أن المحكمة النقض اعتبرت عدم جواز حكم الحبس 3 سنوات فى حق 10 متهمين، واعتبرت الحكم الصادر ضدهم غيابيا، وقام 6 منهم بعمل معارضة على الحكم وفى مقدمتهم المحامي منتصر الزيات، وفيما تم تأيد الحكم من محكمة النقض فى حق 15 متهما والذين كانوا محبوسين وفى مقدمتهم الرئيس المعزول.
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