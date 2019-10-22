أغنية Baby Shark فى تظاهرات لبنان.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى فى الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو طريف، يظهر مجموعة من المتظاهرين اللبنانيين يؤدون أغنية Baby Shark الشهيرة لأحد الأطفال أثناء تواجده بتظاهرة فى منطقة جل الديب اللبنانية.



تعود تفاصيل الواقعة الطريفة عندما تصادف تواجد طفل يبلغ من العمر عامًا ونصف فقط مع والدته فى التظاهرة، وبدا عليه الخوف الشديد من الأعداد المتواجدة حوله.



إلا أن المتظاهرين كان لهم رأي آخر وهو تأدية أغنية Baby Shark الشهيرة التى يعشقها الأطفال من أجل تهدئته، وإزالة الخوف قليلًا بعدما أظهرت تعبيرات وجه الطفل ذلك.



وبمجرد نشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لاقى رواجًا كبيرًا بعدما حاز على إعجاب الرواد، وحصد مشاهدات عدة فى وقت قصير.



يذكر أن أغنية Baby Shark كانت قد صدرت فى 19 مايو من عام 2017، وحصدت حتى الآن أكثر من مليار مشاهدة على الإنترنت.