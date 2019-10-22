أردوغان وبوتين يتوصلان إلى اتفاق بشأن سوريا.. مذكرة تفاهم روسية تركية للتدابير المشتركة في شمال شرق البلاد.. الأسد يهاتف الرئيس الروسي.. والأخير يؤكد ضرورة خروج القوات التركية من سوريا

سوريا وتركيا يتفقان على تسيير دوريات أمنية مشتركة في شمال سوريا

اتفاق روسي تركي على محاربة الإرهاب في سوريا الأسد يؤكد رفضه لأي قوات أجنبية في سوريا تحت أي مسمى بوتين يؤكد وحدة الأراضي السورية









أعلن الرئيسان التركي والروسي التوصل إلى مذكرة تفاهم بشأن الوضع في سوريا، وذكرت قناة روسيا اليوم أن المذكرة تقضي بنشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية شمالي شرقي سوريا، وتطبيق اتفاق أضنة.





وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في ختام المباحثات التي جرت بين الرئيسين بوتين وأردوغان في سوتشي، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة العسكرية الروسية ووحدات الجيش السوري ستدخل منطقة العملية التركية بشمال سوريا، ابتداء من منتصف ليل 23 أكتوبر.





وأشار الوزير الروسي إلى أن موسكو وأنقرة اتفقتا على آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ المذكرة حول سوريا، وأن البلدين ستسيران دوريات مشتركة في "المنطقة الآمنة" بشمال سوريا.





وجاء في المذكرة التي تلاها لافروف أن الشرطة العسكرية الروسية والقوات السورية ستساعد على انسحاب الوحدات الكردية وسحب أسلحتها إلى 30 كلم عن الحدود السورية – التركية، ومن المقرر أن ينتهي الانسحاب خلال 150 ساعة بعد الساعة 12:00 يوم 23 أكتوبر.





وبعد ذلك ستبدأ روسيا وتركيا بتسيير دوريات مشتركة في المنطقة بعمق 10 كلم داخل الأراضي السورية، شرقي وغربي منطقة عملية "نبع السلام"، باستثناء مدينة القامشلي.





اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا تقترب من انتهائها، مشيرا إلى أن كل شيء يتوقف الآن على سير انسحاب القوات الكردية من المنطقة





جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، في سوتشي، بعد لقاء ثنائي استمر أكثر من 5 ساعات. وقال الرئيس الروسي إنه يجب إخلاء الأراضي السورية من الوجود العسكري الأجنبي، كما يجب تعزيز الحوار بين الحكومة السورية والأكراد.





وأضاف يجب ألا تؤثر الأحداث على الأرض بخطط اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف الأسبوع المقبل، مؤكدا على ضرورة عدم استفادة الإرهابيين من عملية تركيا في الشمال السوري. وأشار بوتين إلى أن نظيره التركي شرح له العملية التركية في سوريا خلال اجتماعهما في سوتشي.





من جهته اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه توصل إلى اتفاق تاريخي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حول سوريا. وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين، عقب لقائهما، إن الطرفين ناقشا التطورات الأخيرة حول عملية "نبع السلام" العسكرية التي تنفذها تركيا شمال شرق سوريا، مشيرا إلى أنه قدم معلومات شاملة عنها.





وأضاف أردوغان: "لقد أبرمنا تفاهما تاريخيا مع السيد بوتين بخصوص مكافحة الإرهاب وضمان وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية وعودة اللاجئين". ولفت أن الهدف الرئيس من عملية "نبع السلام" يكمن في إخراج "الإرهابيين" من المنطقة وتأمين عودة السوريين إلى أراضيهم.





وبين أن مذكرة التفاهم، التي توصل إليها مع بوتين، تنص على انسحاب "وحدات حماية الشعب" الكردية مع أسلحتها من المنطقة حتى عمق 30 كيلومترا خلال مدة 150 ساعة تبدأ الساعة 12.00 ظهر الأربعاء، إضافة إلى خروجها من تل رفعت ومنبج.





وأشار أردوغان إلى أنه بحث كذلك مع بوتين الأوضاع في منطقة إدلب لخفض التصعيد، وأعرب عن ارتياحه للهدوء النسبي القائم هناك وتراجع الهجمات. أشار الرئيس التركي إلى أن بلاده تستضيف 3 ملايين و650 ألف سوري بينهم 350 ألف كردي، وقال في هذا السياق: "علينا اتخاذ خطوات تنهي معاناة البعد عن الوطن".





وتابع: "سنقدم على مشاريع مع أصدقائنا الروس، من شأنها تسهيل العودة الطوعية للاجئين السوريين. ستتخذ الدولتان تدابير لازمة لمنع تسلل الإرهابيين وسيتم إنشاء آلية مشتركة لتحقيق هذا الهدف".





وأجرى الرئيس السوري، بشار الأسد اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وقال حساب الرئاسة السورية على تويتر إن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الأسد وبوتين تطرق إلى الوضع في الشمال السوري، حيث أكد الرئيس بوتين على وحدة وسيادة سورية أرضا وشعبا وأن أي اتفاق بين روسيا وتركيا سيركز على محاربة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب وتفكيك أي أجندات انفصالية على الأراضي السورية.





وأكد الأسد خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس بوتين على الرفض التام لأي غزو للأراضي السورية تحت أي مسمى او ذريعة. مشددا على استمرار سورية بمكافحة الإرهاب والاحتلال على أي شبر من الأراضي السورية وبكل الوسائل المشروعة.



