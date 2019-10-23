قطاع الأعمال: 21 مليار جنيه تكلفة إعادة هيكلة الغزل والنسيج



أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن التكلفة الاستثمارية لخطة إعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج تبلغ 21 مليار جنيه لتحويل الكيانات الانتاجية الخاسرة للأرباح.



أضاف " توفيق" في تصريحات له، أن الخطة تتضمن تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري وإعادته للمنافسة عالميًا خاصة في ظل ما يتميز به من سمعة متميزة، وتطوير السلسلة الصناعية بداية من محالج القطن .



كشف عن نجاح الوزارة في الانتهاء من أول محلج مطور في الفيوم، و التنسيق مع وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة في تطبيق منظومة جديدة لتجارة القطن في الفيوم وبني سويف لموسم 2019 وذلك من خلال المزادات العلنية بما يحقق سعر عادل للمزارع، وبما يضمن نظافة المحصول وجودته.



ذكر أن خطة التطوير تشمل أيضًا تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج وتدريب العاملين وتطوير نظم الإدارة، مشيرًا إلى التعاقد على توريد معدات وماكينات ذات تكنولوجيا متقدمة من كبرى الشركات العالمية، وتشمل نحو 800 ألف مردن لإنتاج الغزول.

