اليوم.. الحكم على المتهمين بخلية الوراق الإرهابية

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكمها على المتهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية".
يواجه المتهمون فى القضية تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتصل عقوبتها للسجن المشدد، فى حين تصل عقوبة تولى قيادة جماعة للسجن المؤبد، طبقا للفقرة 86 مكرر من قانون العقوبات.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد لأمين الشرطة عمرو عزت وشخص آخر تصل عقوبة القتل العمد للإعدام شنقا، وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.