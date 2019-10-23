اليوم.. الحكم على المتهمين بخلية الوراق الإرهابية

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكمها على المتهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية".





يواجه المتهمون فى القضية تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتصل عقوبتها للسجن المشدد، فى حين تصل عقوبة تولى قيادة جماعة للسجن المؤبد، طبقا للفقرة 86 مكرر من قانون العقوبات.



