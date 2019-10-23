أجندة المحاكمات اليوم.. محاكمة بديع و46 آخرين بـ أحداث قسم شرطة العرب.. الحكم في معارضة الزيات و5 آخرين على حبسهم في إهانة القضاء.. وخلية الوراق الإرهابية

محاكمة بديع و46 آخرين بـ"أحداث قسم شرطة العرب"

محاكمة حمادة السيد لاعب أسوان و43 آخرين بالانضمام لـ داعش

الحكم فى معارضة الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم فى إهانة القضاء

الحكم على المتهمين بخلية الوراق الإرهابية





تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكمها على المتهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية".





يواجه المتهمين فى القضية تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتصل عقوبتها للسجن المشدد، فى حين تصل عقوبة تولى قيادة جماعة للسجن المؤبد، طبقا للفقرة 86 مكرر من قانون العقوبات.





ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد لأمين الشرطة عمرو عزت وشخص آخر تصل عقوبة القتل العمد للإعدام شنقا، وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.





وتصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، حكمها فى المعارضة المقدمة من المحامى منتصر الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات فى اتهامهم بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.





جدير بالذكر أن المحكمة النقض اعتبرت عدم جواز حكم الحبس 3 سنوات فى حق 10 متهمين، واعتبرت الحكم الصادر ضدهم غيابيا، وقام 6 منهم بعمل معارضه على الحكم وفى مقدمتهم المحماى منتصر الزيات، وفيما تم تأيد الحكم من محكمة النقض فى حق 15 متهما والذين كانوا محبوسين وفى مقدمتهم الرئيس المعزول.





وتنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادى أسوان بتهمة الانضمام لداعش .





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.





وأكدت التحقيقات أن المتهمون من الأول حتى السابع، تولوا قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، بهدف ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.





وتنظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب".



