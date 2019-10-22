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توك شو

سياسي روسي: التعاون بين السيسي وبوتين يعطي حلول إيجابية في تطوير العلاقات بين البلدين

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:40 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال ليونيد سوكيانين محلل سياسي روسي، إنه لا شك من أن الزيارات المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، التى تتكرر باستمرار بين الطرفين تحمل فى طياتها الكثير من المعاني العديدة، مشيرا إلى أن تقوية العلاقات بين الدولتين أصبح شئ مهم عما كان فى السابق.

وصرح ليونيد سوكيانين خلال مداخلة هاتفية فى برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن هناك بعض المسائل القابلة للنقاش وايجاد الحلول لها فى تحسين العلاقات بين الدولتين، مؤكدا أنه لاشك من أن تلك القمة ستعطي حلولا إيجابية فى تطوير العلاقات بين البلدين.

وأشار المحلل السياسي الروسي، إلى التعاون بين الرئيس السيسي والرئيس الروسي فى القمة الأفريقية – الروسية يترتب عليها أشياء إيجابية كثيرة بين البلدين، لافتا إلى أن هناك نقاش متبادل فى جميع المسائل المتعلقة بين البلدين فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
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