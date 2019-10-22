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منوعات

صور لأول مرة.. زوجة الرئيس الأمريكي كينيدي قبل وفاتها بالسرطان

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:20 م
جاكي كينيدي
جاكي كينيدي
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عزة عاطف
المرأة التي اعتادت الظهور بكامل أناقتها على الصفحات الأولى للصحف، واحتفظت بصورتها الثابتة، ابتسامتها الغامضة، حركاتها المحسوبة، وملابسها المميزة التي عاشت سنين من بعدها تصممها العلامات التجارية.

قامت «كارلي سيمون» بنشر مذكراتها التي تضمنت معلومات وصورًا لأول مرة عن صديقتها المقربة السيدة الأولى لولايات المتحدة الأمريكية «جاكلين كينيدي» زوجة الرئيس الأسبق «جون كينيدي» الذي تم اغتياله عام 1963.

وظهرت جاكلين في الصور وهي تحتضن أحفادها الـ3 بعفوية شديدة، دون الاهتمام بالكاميرات وهى تقطع لهم الكعك، وصورة أخرى وهي تبتسم ابتسامة عريضة مع صديقتها المقربة، التي قررت إطلاق كتباها تحت عنوان "touched by the sun"، وفقا لدايلي ميل.

التقطت الصور قبل وفاتها بعام واحد فقط بعدما اكتشفت إصابتها بمرض سرطان الغدد الليمفاوية عام 1994، واختفت عن الأنظار، لكنها بدت سعيدة في الصور التي ظهر فيها ابنها جاك وبنتها كارولين.
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